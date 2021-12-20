توقعات مرعبة.. أشهر عاصمة أوروبية قد تختفي من الوجود خلال سنوات

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تواصل – وكالات:

توقعت منظمة متخصصة بالمناخ ورصد تحولات الطقس، تفاصيل مرعبة بشأن اختفاء العاصمة البريطانية لندن تحت المياه بسبب التغيرات المناخية.

وقالت المنظمة: “قد نجد لندن غارقة تحت الماء بحلول العام 2050، أي خلال أقل من ثلاثين عاماً فقط من الآن، وذلك نتيجة التحولات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية”.

وناقشت منظمة “كلايميت سنترال” المتخصصة بالأرصاد الجوية في تقرير لها التوقعات التي تتحدث عن غرق مدينة لندن بالمياه، وذلك بحسب تقريره نشرته جريدة “مترو” البريطانية.

وأوضح التقرير أن المياه غمرت أجزاءً واسعة من مقاطعة إنجلترا في 12 يوليو الماضي، مما تسبب في تعطيل حركة سير 8 خطوط مترو الأنفاق، فضلا عن الأضرار المادية الأخرى التي نتجت عن الفيضانات، وقبل أن تبدأ لندن في التعافي من ذلك الدمار، ضرب فيضان آخر شوارع لندن بعد أيام قليلة وغمرت المياه المنازل والمطاعم والمحطات وعاد المشهد نفسه في 25 يوليو من الشهر ذاته.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأحداث المتوالية كانت بمثابة تذكير صارخ بالتوقعات الصادرة عن المنظمة المشار إليها، والتي حذرت من أن أجزاء من لندن معرضة لخطر الغرق تحت المياه بحلول 2050، ووفقاً لأداة فحص المخاطر الساحلية التفاعلية الخاصة بالمنظمة، من المتوقع أن تتأثر العديد من مناطق لندن بشكل خطير جراء الفيضانات.

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