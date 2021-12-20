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أول دولة خليجية تتجه للإغلاق العام بسبب «أوميكرون»

أول دولة خليجية تتجه للإغلاق العام بسبب «أوميكرون»
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت مصادر إعلامية كويتية أن السلطات قد تضطر إلى فرض الإغلاق الكامل في البلاد، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والمتحور الجديد “أوميكرون”.

واليوم الإثنين، اعتمد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، فرض الحجر المنزلي على العائدين من السفر بسبب انتشار متحور “أوميكرون”.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أن الحجر المنزلي سيطبق مدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس.

وأضاف أن المجلس قرر إلزام جميع المسافرين القادمين تقديم نتيجة فحص PCR سلبية قبل الوصول إلى الكويت بمدة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ الفحص بدلاً من 72 ساعة.

وقرر المجلس اعتبار من مضى على تلقيه الجرعة الثانية 9 أشهر غير محصن ما لم يتلق الجرعة التعزيزية.

وأوضحت المصادر- حسب وسائل إعلام- أنه سيتم التأكيد على تفعيل كل الاشتراطات الصحية كالالتزام بلبس الكمام وعدم دخول غير المحصنين إلى الأماكن العامة المغلقة، مشددة على أن المحاسبة ستكون للمنشأة نفسها قبل الجهة المخالفة.

وكشفت المصادر أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا تتوجه في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون في مختلف دول العالم لرفع توصية إلى مجلس الوزراء تقضي بفرض الحجر المنزلي على جميع المسافرين القادمين إلى الكويت لمدة 5 أيام في حال الالتزام بإجراء فحصيPCR ولمدة 10 أيام في حال جراء فحصPCR واحد، وعلى أن يشمل ذلك المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

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