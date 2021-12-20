بسبب أوميكرون .. تأجيل أكبر منتدى اقتصادي في العالم

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قرر المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، تأجيل الاجتماع السنوي لقادة العالم والمليارديرات والمديرين التنفيذيين الذي كان مقررا عقده في منتجع دافوس الجبلي السويسري.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن “المنتدى الاقتصادي العالمي سيؤجل اجتماعه السنوي في دافوس بسويسرا في ضوء استمرار حالة عدم اليقين بشأن تفشي أوميكرون. من المخطط الآن في أوائل الصيف”.

وقالت : “كان من المقرر عقد الاجتماع السنوي في دافوس بين 17 و 21 يناير 2022. ومن المقرر الآن عقده في أوائل الصيف.. وسينضم المشاركون بدلاً من ذلك إلى سلسلة رئيسية من جلسات “حالة العالم” التي تجمع قادة العالم عبر الإنترنت للتركيز على تشكيل الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم”.

وأشار كلاوس شواب ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن “تأجيل الاجتماع السنوي لن يمنع التقدم من خلال استمرار الاجتماعات الرقمية لقادة الأعمال والحكومة والمجتمع المدني”.