مقترح بتقليل أيام الدراسة إلى 4 أيام لهذا السبب

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يطالب البعض وزارة التعليم بتقليل أيام الدراسة الأسبوعية من خمسة أيام إلى أربعة، بعد تطبيق النظام الدراسي الجديد هذا العام والذي يعتبر الأطول في تاريخ التعليم في المملكة.

واقترح الكاتب عبدالرحمن المرشد، تقليص أيام الدراسة إلى أربعة أيام بحيث تتقلص الإجازة السنوية في نهاية العام إلى أقل من شهرين بعد أن كانت تقارب الأربعة الشهور.

وقال في مقاله المنشور بصحيفة “اليوم”، أنه في المقابل تم توزيع إجازات مختلفة طوال العام بواقع يوم أو يومين وأحيانا تصل إلى أسبوع بشكل عشوائي دون ارتباطها بمناسبة معينة أو حدث محدد لمحاولة تخفيف طول العام الدراسي على الطلبة والطالبات والكادر التعليمي.

وتابع: هذا التحول في نظام التعليم ربما يجعل المعلم أو المعلمة يبدأ في تمطيط المادة وتطويل الشرح والاستعانة بوسائل إضافية لا علاقة لها بالموضوع بهدف توزيع المادة على كامل العام الدراسي نظرا لأن المواد لم تطرأ عليها إضافة نفس كمية المعلومات وفي المقابل زادت المدة بنسبة لا تقل عن 30 %.

وأضاف: لدي اقتراح يتماشى مع هذا التنظيم الجديد يتمثل في تقليص عدد أيام الدراسة الأسبوعية إلى أربعة أيام بدلا من خمسة أيام بحكم أن العام الدراسي أصبح طويلا جدا ومرهقا على أبنائنا وبناتنا وكذلك الكادر التعليمي حتى لا يصيبهم الملل جراء ذلك ويمكن إلغاء أيام الإجازات المتقطعة التي تم استحداثها مؤخرا مكتفين بأربعة أيام دراسية أسبوعيا، وفي حالة ملاحظة ضغط في المواد يمكن زيادة حصة دراسية لتعويض النقص.

وأكمل: نستطيع من خلال ذلك الاقتراح أن نعزز السياحة الداخلية بحكم أن هناك إجازة أسبوعية ثلاثة أيام يمكن أن تسافر العائلة لأي مدينة محلية والاستمتاع بنزهة جميلة، أيضا يمكن عن طريق ذلك تخفيف حالة الملل التي يشعر بها الطلبة والطالبات والسلك التعليمي بسبب طول العام الدراسي وكذلك ستصبح المناهج مناسبة للتعديل الجديد ولن ندخل في إشكالات قصر المناهج وعدم مواكبتها لطول العام الدراسي.

وقال “المرشد” : يمكن الاستفادة من يوم الإجازة الأسبوعي الإضافي بحيث تتم مزاولة أنشطة لمن يرغب في ذلك من أبنائنا وبناتنا أو عمل دروس خصوصية تحت إشراف المدرسة وغيرها من برامج يستفيد منها الطلبة والطالبات.

واختتم بالقول: تقليص الدراسة إلى أربعة أيام في الأسبوع مناسب جدا ويتوافق مع التعديل الجديد الذي شمل أغلب العام الدراسي، تتبقى خطوة جريئة من الوزارة لإقرار ذلك.