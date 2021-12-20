بعد اعتداء وحشي على الأسرى.. تفاصيل طعن ضابط من قوات الاحتلال بسجن نفحة

تواصل – وكالات:

أكدت هيئة الأسرى الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن ضابطًا من قوات الاحتلال يعمل في سجن نفحة تعرض للطعن مساء الإثنين وذلك في أعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على الأسرى والأسيرات خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه يوجد توتر شديد في كافه السجون وحالة استنفار في صفوف الأسرى، مشددة على أن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة.

من جهتها، أكدت تقارير عبرية تعرض أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال للطعن في سجن نفحة.

وقال موقع صحيفة “معاريف” التابعة لدولة الاحتلال، إن وحدات من الجيش في طريقها إلى سجن نفحة، بعد بلاغ عن وقوع حادثة أمنية داخل السجن.

وجاء ذلك بعد وقت وجيز من إعلان مؤسسات الأسرى أن الأسرى الإداريين قرروا مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري بدءا من مطلع الشهر المقبل، بشكل شامل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.