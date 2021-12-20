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أكبر صفقة تأجير.. مواطن يؤجر إبله مقابل 20 مليون ريال في ساعات (فيديو)

أكبر صفقة تأجير.. مواطن يؤجر إبله مقابل 20 مليون ريال في ساعات (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من أكبر صفقات التأجير في عالم الإبل على الإطلاق، قام مواطن بتأجير إبله مقابل 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة فقط.

ونشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة، فهد بن فلاح بن حثلين، مقطع الفيديو الذي يوثق صفقة التأجير في حسابه على تويتر قائلاً: “اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة، على أكبر صفقة إيجار لبعض من فردياته لـ 48 ساعة فقط بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس”، وهي الصفقة التي تداولت وسائل إعلام محلية بأنها “الأكبر بعالم الإبل”.

وفي مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية قال بن حثلين: “إن مزاينات المناطق قادمة، وأن الأسعار سترتفع، موجهاً رسالة إلى كافة الملاك بأن كلا يحافظ على حلاله”.

وأضاف: “لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذون حذو عبدالله بن عوده”.

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