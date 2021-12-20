انتزع ذراعه والتهمه..  كلب يعتدي على طفل بطريقة وحشية

تواصل- فريق التحرير

في واقعة مروعة، هاجم كلب طفلا بطريقة وحشية، وقام بالتهام ذراعه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ميرور” فإن الطفل أكسل فوستر، البالغ من العمر 4 أعوام، فقد ذراعه من الكتف إلى أسفل بعد تعرضه لهجوم مروع من كلب في بلدة تيكومسيه بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وفي تفاصيل الواقعة المروعة، انتزع الكلب ذراع الصبي بالكامل، وذكرت الشرطة أنها حينما وصلت إلى مكان الحادث حاول أفرادها استعادة الذراع من الكلب لكنه زاد في وحشيته وأصبح أكثر عدوانية تجاههم وبدأ في مضغ الذراع.

كما حاول رجال الشرطة وقف نزيف الطفل بواسطة ربط كتفه، ، حيث تم نقل الطفل إلى المستشفى وباءت محاولات إعادة ربط الذراع بالكتف مرة أخرى بالفشل.

ونقلت عن والدة الطفل: ” إننا أسرعنا إلى المستشفى وذراعه مقطوعة من جسده، والآن هو يكافح للحفاظ على حياته”.