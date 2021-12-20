مفاجأة جديدة مؤلمة عن زوجة وأطفال محمد الشمري

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الحالة الصحية لزوجة وأطفال مشهور “سناب شات” محمد الشمري- رحمه الله- تطورت صحية جديدة، إذ تعرضت زوجته لاستئصال الطحال في عملية جراحية، بينما تم استئصال الكلى لأحد أبنائه، فيما تكمن إصابة أحد الأبناء في كسر في الكتف وإصابات في الوجه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا مؤثرة أخرى حول عدم معرفة الزوجة والأطفال أن “الشمري” توفاه الله في الحادث، وهو ما جعل الجميع يدعون لهم بالصبر وأن يربط الله على قلوبهم عند معرفة الفاجعة.

من جانبه أكد هذه الأنباء فايز المالكي، عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، حيث شرح فايز تفاصيل حالة أسرة محمد الشمري الصحية بعد الانتهاء من زيارتهم.

وأوضح أن أبناء محمد الشمري ما زالوا لا يعلمون خبر وفاته حتى الآن في حادث السيارة الذي تعرضوا له قائلاً: “أكبر مصيبة أن أبناءه لا يعلمون أن والدهم توفي”.

وحول تفاصيل حالة زوجته الصحية وأبنائه، كشف فايز المالكي أن زوجة محمد الشمري تعرضت لاستئصال الطحال في عملية جراحية، بينما تم استئصال الكلى لأحد أبناء وتعرض نجله فهم لكسر في الكتف وإصابات في الوجه.

ولفت إلى أن الطفلين يريدان رؤية والدهما خاصة أنهما لا يعلمان خبر الوفاة.

ووجه فايز المالكي رسالة للأشخاص الذين يطالبون أسرة محمد الشمري بالديون مطالبًا إياهم أن يتنازلوا عنها “لوجه الله”، مبينًا أنه يريد إبقاء جزء من تبرع الأمير عبدالعزيز بن فهد بـ 2 مليون ريال لصالح أبنائه.