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قرار عاجل من الكويت بشأن الجرعة المعززة من لقاح كورونا

قرار عاجل من الكويت بشأن الجرعة المعززة من لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

قررت السلطات الصحية في الكويت اعتبار كل من مضى على تطعيمه 9 أشهر ضد كورونا غير محصن، في حالة عدم تلقيه الجرعة المعززة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بـ”كوفيد-19″، كما تم تسجيل 34 حالة شفاء جديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة الكويتية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 414023 حالة إصابة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 2466 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لتصل إلى 411093 حالة شفاء ، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي أيضا فرض الحجر المنزلي على العائدين من السفر إلى البلاد، وسيكون الحجر لمدة 72 ساعة في حال الالتزام بإجراء فحصي PCR ولمدة 10 أيام في حال جراء فحصPCR واحد.

وكذلك قرر المجلس إلزام جميع المسافرين القادمين تقديم نتيجة فحص PCR سلبية قبل الوصول إلى الكويت بمدة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ الفحص بدلاً من 72 ساعة.

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