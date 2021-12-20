«400 مليون ريال» فرص استثمارية بجازان.. تعرف على التفاصيل

تواصل- فريق التحرير

بقيمة تقدر بأكثر من 400 مليون ريال، عرضت غرفة جازان 8 دراسات جدوى أولية واقتصادية لفرص استثمارية متاحة بالمنطقة.

وبحسب الوطن تضمن العرض الذي قدم في المعرض المصاحب لاجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بغرفة مكة المكرمة حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح المجال للشركات المحلية والخليجية والدولية للاستثمار في منطقة جازان.

وفي التفاصيل فقد اشتمل عرض منطقة جازان على عدد من دراسات الجدوى تتضمن مشروع إنشاء جزيرة جازان المائية بتكلفة 112 مليون ريال، ومشروع مصنع البيض المجفف بتكلفة تزيد على 29 مليون ريال.

كما تضمن مشروع مصنع إنتاج أصابع السمك بتكلفة تزيد عن 8 ملايين ريال، بالإضافة إلى دراسة مشروع مصنع إنتاج زيوت عطرية بتكلفة استثمارية تقدر بما يقرب من 45 مليون ريال.

بينما تبلغ تكلفة مشروع مصنع الفواكه المجففة أكثر من 24 مليون ريال، ومشروع إنتاج علف حيواني داجني بما يزيد عن 103 ملايين ريال، ومشروع إنتاج عصير الفواكه بتكلفة تتجاوز الـ 26 مليون ريال، ومشروع إنتاج ملح الطعام البحري بتكلفة 86 مليون ريال.