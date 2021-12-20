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هل يمكن لولي الأمر الاطلاع على سجل سفر أسرته؟.. «توكلنا» يرد

هل يمكن لولي الأمر الاطلاع على سجل سفر أسرته؟.. «توكلنا» يرد
هل يمكن لولي الأمر الاطلاع على سجل سفر أسرته؟.. «توكلنا» يرد
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تواصل- فريق التحرير:

حسم تطبيق “توكلنا”، الأمر بشأن ما يثار من أسئلة حول إمكانية إطلاع ولي الأمر على سجل السفر الدولي الخاص بأفراد الأسرة والمكفولين.

وقال “توكلنا”، إنه غير مسموح لولي الأمر بالاطلاع على السجل الخاص بأسرته أو المكفولين، مشيرًا إلى أن سجل السفر يستعرض السجل الخاص بصاحب الحساب فقط ولا يستعرض بيانات سجل السفر الخاصة بالتابع أو رب الأسرة.

وأوضح التطبيق أن سجل السفر الدولي يتيح للمستخدم استعراض سجل السفر الخاص به، ويشمل رحلات المغادرة والقدوم الدولية، ويظهر فقط للمواطن والمقيم الذي لديه حساب في “أبشر”، والبيانات الظاهرة في التطبيق هي ذات البيانات الظاهرة في حساب المستفيد في “أبشر”.

وأفاد أن “توكلنا” جهة عاكسة فقط، ولا يملك صلاحية حذف أو تعديل البيانات.

وأفاد بأن التابع الذي حالة سجل السفر له “خارج المملكة” أو في حال كان خارج المملكة لا يظهر لدى ولي أمره، ويمكن التأكد من ذلك من “أبشر”، مضيفا أن التابع أيا كان عمره إذا كان داخل المملكة يمكنه التسجيل في “توكلنا” بحساب مستقل.

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