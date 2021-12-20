تنبيه مهم لمستخدمي طرق الجوف بسبب الرياح والأتربة المثارة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، مستخدمي الطرق في منطقة الجوف في كل من “أبو عجرم، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل” بسبب تقلبات الطقس.

وأصدرت أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق في هذه الأماكن بسبب نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة وما يصاحبها من تدن في مدى الرؤية.

وناشدت مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة أثناء القيادة نظرا لتقلب أحوال الطقس، من أجل سلامة الجميع.