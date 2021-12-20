الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم لمستخدمي طرق الجوف بسبب الرياح والأتربة المثارة

تنبيه مهم لمستخدمي طرق الجوف بسبب الرياح والأتربة المثارة
الطقس - الارصاد -رياح - غبار
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، مستخدمي الطرق في منطقة الجوف في كل من “أبو عجرم، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل” بسبب تقلبات الطقس.

وأصدرت أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق في هذه الأماكن بسبب نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة وما يصاحبها من تدن في مدى الرؤية.

وناشدت مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة أثناء القيادة نظرا لتقلب أحوال الطقس، من أجل سلامة الجميع.

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تتوقع: كتلة هوائية باردة على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل

«الأرصاد» تتوقع: كتلة هوائية باردة على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل

تنبيه مهم لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع

تنبيه مهم لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع

توقعات «الأرصاد»: رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق وتساقط للثلوج بمرتفعات تبوك

توقعات «الأرصاد»: رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق وتساقط للثلوج بمرتفعات تبوك

أمن الطرق يقبض على مقيم نقل 6 مخالفين بالطائف.. وهذه العقوبة بانتظاره

أمن الطرق يقبض على مقيم نقل 6 مخالفين بالطائف.. وهذه العقوبة بانتظاره

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>