تنبيه مهم لمستخدمي طرق الجوف بسبب الرياح والأتربة المثارة

تواصل – فريق التحرير:
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، مستخدمي الطرق في منطقة الجوف في كل من “أبو عجرم، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل” بسبب تقلبات الطقس.
وأصدرت أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق في هذه الأماكن بسبب نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة وما يصاحبها من تدن في مدى الرؤية.
وناشدت مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة أثناء القيادة نظرا لتقلب أحوال الطقس، من أجل سلامة الجميع.
تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍّ من (أبو عجرم -دومة الجندل – سكاكا -طبرجل ) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع .pic.twitter.com/X4aFx38s1k
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY)December 20, 2021