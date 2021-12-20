بعد الارتفاع في حالات الإصابة.. إليكم منحنى إصابات كورونا بالمملكة خلال أسبوع

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المملكة ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير، الأمر الذي حذر منه متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أكد أن المنحنى الوبائي في المملكة لإصابات فيروس كورونا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، خلال رصد الحالات الإيجابية للإصابة بالفيروس.

وأضاف العبد العالي أن المنحنى الوبائي، مر على مدار العام بارتفاعات ثم حدث نزول -ولله الحمد-، ثم عاد الآن وارتفع مرة أخرى، الأمر الذي يدعو للقلق.

إليكم منحنى إصابات كورونا في المملكة خلال أسبوع:

الثلاثاء: 65

الأربعاء: 88

الخميس: 85

الجمعة: 80

السبت: 116

الأحد: 104

اليوم الاثنين: 146