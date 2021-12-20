استشاري يكشف عن إجراء مهم للحماية من الإصابة بـ«كورونا»

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كشف استشاري الأمراض المعدية د.علي الشهري، أن الكمامة تحمي الأشخاص من انتقال فيروس كورونا بنسبة 99%.

وأوضح “الشهري” لـ”الإخبارية”، أنه في حالة لبس الشخص كمامة، وقابله شخص فإن نسبة العدوى تكون حوالي 5%، أما لو لبس الشخصان الكمامة فإن نسبة العدوى تكون 1%، مؤكدًا أن الكمامة ضرورة جدًا للحد من انتشار الفيروس.

وشدد الشهري على أن أهم الإجراءات الاحترازية التي يجب الحفاظ عليها في مثل هذا الوقت، هو عدم الاختلاط بالمرضى الذين لديهم أعراض، والتهوية الجيدة في جميع الأماكن مع فتح النوافذ، والابتعاد عن الزحام، أيضًا عدم السفر إلا لضرورة، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية، إلى جانب عدم لمس الأنف والفم، والأعين إلا بعد غسل اليدين وتعقيمها.

وأشار إلى أن أهم ما يساعد على تقوية المناعة في فصل الشتاء، هو الغذاء الصحي السليم الذي يشمل الحمضيات التي تحتوي على فيتامين”سي”، والحرص على شرب المشروبات الساخنة، وممارسة الرياضة للمحافظة على أجهزة الجسم والعمل على منع الإصابة بالفيروسات.