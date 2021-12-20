مشهد مرعب من أحد البنوك في أمريكا لحظة دخول الإعصار المدمر

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مرعب يوثق ما فعله الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي الأمريكية بأحد البنوك.

وأظهر الفيديو لحظة دخول الإعصار البنك وتحطيم واجهته الزجاجية بالكامل، كما أدى لتدمير ملحقات البنك من لوحات إعلانية ومكاتب ومقاعد انتظار وغيرها.

جدير بالذكر أن الإعصار قد تسبب في وفاة 80 شخص على الأقل حتى الآن، كما تسبب في تدمير عدد من مباني ومنشآت الولاية الأمريكية.

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاية كنتاكي للقاء الناجين من الأعاصير المدمرة، وتفقد الأضرار في بلداتها المنكوبة.

ونشر جنود من الحرس الوطني للحفاظ على النظام والمساعدة في إزالة الركام وإعادة البناء، إلى جانب متطوعين وجمعيات أتت لمساندة المنكوبين.