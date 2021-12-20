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تنويه عاجل من «الصحة» بشأن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

تنويه عاجل من «الصحة» بشأن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أنه يُمكن في الوقت الحالي تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وذلك بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”، أنه نظرًا لوقاية من متحورات فيروس كورونا، فإن الجرعة التنشيطية من الممكن تلقيها بعد لأخذ الجرعة الثاني بثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الحجز عن طريق تطبيقات “صحتي” و”توكلنا”.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت حملة (حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية)؛ للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، والوصول إلى المناعة المجتمعية، بإذن الله.
ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر، ومنصتها التوعوية “عش بصحة” تصاميم إنفوجرافيك تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص؛ حيث إن جرعة واحدة لا تكفي، خاصة مع وجود المتحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفيروس، خصوصًا متحوراته، وتخفيف الاحتماليات الناتجة عنه وعن مضاعفاته وشدة المرض به إلى مستويات كبيرة، وتعد الجرعة التنشيطية مهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.
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