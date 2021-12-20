تنويه عاجل من «الصحة» بشأن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أنه يُمكن في الوقت الحالي تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وذلك بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”، أنه نظرًا لوقاية من متحورات فيروس كورونا، فإن الجرعة التنشيطية من الممكن تلقيها بعد لأخذ الجرعة الثاني بثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الحجز عن طريق تطبيقات “صحتي” و”توكلنا”.