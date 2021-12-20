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ارتفاع في حالات الإصابة.. «الصحة» تعلن تسجيل 146 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

ارتفاع في حالات الإصابة.. «الصحة» تعلن تسجيل 146 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 99 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبد العالي، قد أكد أمس، أن المنحنى الوبائي في المملكة لإصابات فيروس كورونا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، خلال رصد الحالات الإيجابية للإصابة بالفيروس.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:

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