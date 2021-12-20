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«الشورى» يطالب «الموارد البشرية» بتوفير وظائف ملائمة للمواطنين المتضررين بجائحة كورونا

«الشورى» يطالب «الموارد البشرية» بتوفير وظائف ملائمة للمواطنين المتضررين بجائحة كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقد اليوم الإثنين، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.

كما دعا الوزارة بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13 /6/ 1442هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وطالب “الشورى” الموارد البشرية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل.

من جهة أخرى دعا لمراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.

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