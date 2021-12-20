الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“فاوتشي”: “أوميكرون” ينتشر بسرعة.. وأمريكا تواجه مشكلة حقيقية بسبب هذا الأمر

“فاوتشي”: “أوميكرون” ينتشر بسرعة.. وأمريكا تواجه مشكلة حقيقية بسبب هذا الأمر
0

تواصل – وكالات:

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، ومستشار البيت الأبيض للشؤون الطبية، أنتوني فاوتشي، أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها أمريكا في نظام المستشفيات، هي أن هناك الكثير من الأشخاص المؤهلين للتطعيم في البلاد لم يتم تلقيحهم حتى الآن.

وأوضح فاوتشي أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون” تنتشر في جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ، في وقت يستعد الرئيس جو بايدن لإصدار “تحذير صارخ عما سيبدو عليه الشتاء” لغير المطعمين، حسب”سبوتنيك”.

وطالب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وحصلوا على جرعة معززة، بضرورة الحفاظ على الاحتياطات والإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة بما في ذلك المطارات، للحد من الإصابات الكثيرة المتوقعة مع زيادة المسافرين لقضاء الإجازات خاصة نهاية العام.

مواد ذات صلة

بعد الارتفاع في حالات الإصابة.. إليكم منحنى إصابات كورونا بالمملكة خلال أسبوع

بعد الارتفاع في حالات الإصابة.. إليكم منحنى إصابات كورونا بالمملكة خلال أسبوع

استشاري يكشف عن إجراء مهم للحماية من الإصابة بـ«كورونا»

استشاري يكشف عن إجراء مهم للحماية من الإصابة بـ«كورونا»

تنويه عاجل من «الصحة» بشأن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

تنويه عاجل من «الصحة» بشأن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

ارتفاع في حالات الإصابة.. «الصحة» تعلن تسجيل 146 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

ارتفاع في حالات الإصابة.. «الصحة» تعلن تسجيل 146 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>