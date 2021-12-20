“فاوتشي”: “أوميكرون” ينتشر بسرعة.. وأمريكا تواجه مشكلة حقيقية بسبب هذا الأمر

تواصل – وكالات:

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، ومستشار البيت الأبيض للشؤون الطبية، أنتوني فاوتشي، أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها أمريكا في نظام المستشفيات، هي أن هناك الكثير من الأشخاص المؤهلين للتطعيم في البلاد لم يتم تلقيحهم حتى الآن.

وأوضح فاوتشي أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون” تنتشر في جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ، في وقت يستعد الرئيس جو بايدن لإصدار “تحذير صارخ عما سيبدو عليه الشتاء” لغير المطعمين، حسب”سبوتنيك”.

وطالب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وحصلوا على جرعة معززة، بضرورة الحفاظ على الاحتياطات والإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة بما في ذلك المطارات، للحد من الإصابات الكثيرة المتوقعة مع زيادة المسافرين لقضاء الإجازات خاصة نهاية العام.