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بالصور.. الضباب يعانق مركزَي الهدا والشفا بالطائف

بالصور.. الضباب يعانق مركزَي الهدا والشفا بالطائف
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تواصل – واس:

غطى الضباب الكثيف منذ ساعات الصباح الباكر أعالي قمم الهدا والشفا في محافظة الطائف على ارتفاع نحو 2700 متر عن سطح البحر، ليشكل لوحة بانورامية جذبت العيون للمكان وشرحت الصدور بنسمات عليلة تنبعث من رائحة الأزهار الطائفية الندية.

ويعانق الضباب بكثافة عالية طيلة فصل الشتاء مركزَي الهدا والشفا، وجبال محافظة الطائف بلونه الناصع البياض، مشكلاً لوحة بديعة تلفت الأنظار لزائري مدينة الورد وعروس المصائف من داخل وخارج المملكة. وصاحبت كميات الضباب الكثيفة رذاذ الأمطار، وأكسبت المكان أبهى حلل الجمال لطبيعة الهدا والشفا الساحرة، حيث لم تتجاوز درجة الحرارة 6 درجات مئوية، وهو معدل يظهر الضباب فيه بحالته الطبيعية.

و”الضباب” ظاهرة طبيعية لسحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع “الرهل”، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف الكثافة، فكلما زادت كثافة البخار كان الضباب أشد كثافة.

ودعت إدارتَا الدفاع المدني والمرور في محافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب، حيث تنعدم الرؤية في طرق جبال الهدا والشفا، في حين كثفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، لمتابعة حركة المركبات وتأمين السلامة العامة.

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