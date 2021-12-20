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شاهد.. بدء تساقط الثلوج على الأردن مع دخول منخفض جوي شديد البرودة

شاهد.. بدء تساقط الثلوج على الأردن مع دخول منخفض جوي شديد البرودة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق بدء تساقط الثلوج في أنحاء الأردن، وذلك إثر تأثرها بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة.

من جانبه، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية السيد رائد رافد آل خطاب، بحسب وسائل إعلام أردنية، أن كتلة هوائية باردة جدًا من أصل قطبي بدأت بالتأثير من صباح اليوم الاثنين، حيث تؤثر جبهة هوائية تعتبر الجبهة الثانوية المرافقة للمنخفض الجوي بينما يتوقع عبور الجبهة الرئيسية الأكثر تأثيراً بعد العصر.

وذكر آل خطاب أنه وبحسب صور رادار الطقس والأقمار الصناعية المباشرة، يظهر هطولات مطرية حاليًا في أجزاء مختلفة من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية، يتوقع أن تكون هذه الزخات خلال النهار غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وتساقط البرد الذي قد يتراكم في بعض المناطق.

وبين أنه من المتوقع تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال وجنوب الأردن قد تتراكم بشكل محدود وغير مؤثر، بينما تكون مخلوطة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية الوسطى من المملكة.

أما الجبهة الرئيسية المتوقع تأثيرها بعد العصر، قال آل خطاب: إنها ستكون أكثر تأثيراً من حيث الهطولات المطرية وحدوث البرق والرعد وتساقط زخات البرد.

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