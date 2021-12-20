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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تصريح جديد لرئيس وزراء لبنان تجاه الدول العربية.. ماذا قال؟

تصريح جديد لرئيس وزراء لبنان تجاه الدول العربية.. ماذا قال؟
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تواصل – وكالات:

في تصريح جديد تجاه الدول العربية، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم، التزام بلاده بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين ‏الدول ‎الشقيقة.‎

وأعلن في لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يزور بيروت، أنه يجدد تأكيد التزام لبنان بالحرص على التوفيق بين الأخوة العرب، وسياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، وفق “لبنان 24”.

وأشار ميقاتي في لقائه مع جوتيريش إلى أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في تاريخه، مؤكدًا احتياج بلاده إلى المساعدات الدولية العاجلة للعمل على مواجهة حالة التردي في الأحوال المعيشية.

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