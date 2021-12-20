تصريح جديد لرئيس وزراء لبنان تجاه الدول العربية.. ماذا قال؟

تواصل – وكالات:

في تصريح جديد تجاه الدول العربية، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم، التزام بلاده بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين ‏الدول ‎الشقيقة.‎

وأعلن في لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يزور بيروت، أنه يجدد تأكيد التزام لبنان بالحرص على التوفيق بين الأخوة العرب، وسياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، وفق “لبنان 24”.

وأشار ميقاتي في لقائه مع جوتيريش إلى أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في تاريخه، مؤكدًا احتياج بلاده إلى المساعدات الدولية العاجلة للعمل على مواجهة حالة التردي في الأحوال المعيشية.