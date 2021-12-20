أول رد من بكين على «ترامب» بعد وصفه الرئيس الصيني بالقاتل

تواصل – وكالات:

وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال فيها إن الرئيس الصيني شي جين بينغ “قاتل”، بأنها عبثية.

وقال المتحدث الصيني: “بعض السياسيين المنافقين، من أجل جذب الانتباه، يطلقون مثل هذه التصريحات السخيفة والعبثية سعيا وراء تأثير رخيص”.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات “ستلقى إدانة ورفضا لا محالة”.

وكان ترامب قد وصف في مقابلة تلفيزيونية، أمس الأحد، الرئيس الصيني بـ”القاتل”، مضيفا مع ذلك أن علاقاته مع “شي جين” كانت “رائعة” قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، مطالباً الصين بتعويض العالم عن تبعات الجائحة.