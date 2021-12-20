الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أول رد من بكين على «ترامب» بعد وصفه الرئيس الصيني بالقاتل

أول رد من بكين على «ترامب» بعد وصفه الرئيس الصيني بالقاتل
0

تواصل – وكالات:

وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال فيها إن الرئيس الصيني شي جين بينغ “قاتل”، بأنها عبثية.

وقال المتحدث الصيني: “بعض السياسيين المنافقين، من أجل جذب الانتباه، يطلقون مثل هذه التصريحات السخيفة والعبثية سعيا وراء تأثير رخيص”.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات “ستلقى إدانة ورفضا لا محالة”.

وكان ترامب قد وصف في مقابلة تلفيزيونية، أمس الأحد، الرئيس الصيني بـ”القاتل”، مضيفا مع ذلك أن علاقاته مع “شي جين” كانت “رائعة” قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، مطالباً الصين بتعويض العالم عن تبعات الجائحة.

مواد ذات صلة

بعد وصفه رئيس دولة بالقاتل.. ترامب: علاقتي معه كانت رائعة

بعد وصفه رئيس دولة بالقاتل.. ترامب: علاقتي معه كانت رائعة

ترامب: اللعنة على «نتنياهو» فعلتُ من أجله الكثير

ترامب: اللعنة على «نتنياهو» فعلتُ من أجله الكثير

ترامب يتوعد دولة الاحتلال: سأكشف المستور

ترامب يتوعد دولة الاحتلال: سأكشف المستور

لأول مرة .. إعصار قمعي يضرب 4 ولايات أمريكية في ليلة واحدة (فيديو)

لأول مرة .. إعصار قمعي يضرب 4 ولايات أمريكية في ليلة واحدة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>