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“موانئ” تُطلق خدمة شحن ملاحية جديدة من الصين إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

“موانئ” تُطلق خدمة شحن ملاحية جديدة من الصين إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
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تواصل – واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، عن إطلاق شركات “PIL” و””RCL و””CUL للشحن البحري؛ خدمة شحن ملاحية جديدة من الصين إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك ضمن الخطط لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم، بما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وتتضمن الخدمة الجديدة التي تصل أهم الموانئ في وسط وجنوب الصين بالخليج العربي؛ تقديم رحلات أسبوعية مباشرة ومنتظمة، حيث وصلت أولى رحلاتها بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، التي انطلقت من موانئ الصين إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ثم تعود مباشرة إلى ميناء نينغبو تشوشان الصيني كدلالة واضحة على أهمية الصادرات السعودية إلى أسواق الشرق الأقصى والتطور الملحوظ في إمكانيات ميناء الملك عبدالعزيز.

وتهدف الهيئة العامة للموانئ من هذه الخطوة، إلى تعزيز الربط وتقليل المدة الزمنية للشحن بين موانئ السعودية ومع الموانئ الصينية الرئيسية وموانئ المنطقة، بما يُسهم نحو دعم وتحفيز تصدير المنتجات الوطنية وتدفق الواردات بشكل مباشر، وزيادة التجارة البينية بين البلدين، بالإضافة إلى توفير خطوط إضافية للنقل البحري للمستوردين والمصدرين المحليين والدوليين، مما يعزز تنافسية خدمات الميناء ويزيد من فرص الاستثمار في الموانئ السعودية على ساحل الخليج العربي.

وتأتي هذه الخطوة النوعية استمرارًا للمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي أطلقتها “موانئ” مع كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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