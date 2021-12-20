الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأرصاد» تتوقع: كتلة هوائية باردة على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل

«الأرصاد» تتوقع: كتلة هوائية باردة على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم, تأثر بعض مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- بكتلة هوائية باردة يصاحبها تقلبات جوية بدءاً من اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل.

وأورد التقرير أن تأثير الحالة يبدأ بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل). ويتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة الصغرى (ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية)، ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي, وتكوُّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية).

وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/س) مثيرةً الأتربة والغبار على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل) اليوم وغداً، ويمتد التأثير ليشمل مناطق: (القصيم، الشرقية، الرياض) يومَي الثلاثاء والأربعاء. ولا يستبعد تكوُّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

ومن المتوقع -بمشيئة الله- أن تتسبب الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، رابغ) في ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف اليوم وغداً.

كما لا تزال الفرصة مهيئة اليوم لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ويمتد التأثير ليوم غد الثلاثاء بأمطار متوسطة في مجملها إلى أجزاء من منطقتَي (حائل، القصيم) وشمال منطقتَي (الرياض ، والشرقية).

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة اليوم -بمشيئة الله تعالى- على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان).

مواد ذات صلة

تنبيه مهم لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع

تنبيه مهم لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع

توقعات «الأرصاد»: رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق وتساقط للثلوج بمرتفعات تبوك

توقعات «الأرصاد»: رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق وتساقط للثلوج بمرتفعات تبوك

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

توقعات الأرصاد : 7 مناطق تشهد أمطار رعدية اليوم السبت

توقعات الأرصاد : 7 مناطق تشهد أمطار رعدية اليوم السبت

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>