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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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هبوط أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 71.6 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 71.6 دولار للبرميل
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تواصل – وكالات:

أدى ارتفاع الإصابات الملحوظ بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” في أوروبا وأمريكا إلى تراجع أسعار النفط اليوم، لأكثر من 2% حيث ازدادت مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة للحد من انتشاره إلى خفض الطلب العالمي على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي، إلى 1.92 دولار أي 2.6% إلى 71.60 دولار للبرميل.

بينما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي 2.09 دولار، أي 3% إلى 68.77 دولار للبرميل، حسب “العربية”.

وللأسبوع الثاني، زادت الشركات الأمريكية للطاقة من حفارات النفط والغاز الطبيعي، فيما أرجع الخبراء الهبوط إلى أسباب منها ترقب المستثمرين للقيود والإجراءات الإقتصادية المنتظرة، لمحاولة التصدي للسلالة الجديدة من الفيروس التي تهدد بلدان كثيرة حول العالم.

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