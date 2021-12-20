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مشهد نادر في مصر.. تساقط الثلوج على الإسكندرية (فيديو)

مشهد نادر في مصر.. تساقط الثلوج على الإسكندرية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لسقوط الثلوج على مدينة الإسكندرية، فجر اليوم، بسبب ذروة المنخفض الجوى وانخفاض درجات الحرارة.

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد أعلنت صباح اليوم، غلق الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، بحسب “اليوم السابع”.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء بور توفيق والزيتيات بالسويس في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن ميناء شرم الشيخ أغلق في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

يأتي القرار نظرا للتقلبات الجوية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

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