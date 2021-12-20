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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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مناصر للقضية الفلسطينية.. ماذا تعرف عن رئيس تشيلي الجديد؟

مناصر للقضية الفلسطينية.. ماذا تعرف عن رئيس تشيلي الجديد؟
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر جابريل بوريك رئيس تشيلي الجديد، والذي فاز فى الانتخابات أمس ويبلغ من العمر 35 عامًا، هو أصغر رئيس منتخب في تاريخ البلاد.

وبعد فرز أصوات 8 ملايين و400 ألف ناخب في الجولة الثانية والأخيرة أمس، حصل بوريك المناصر للفلسطينيين على 55.9% منها، مقابل 44.1% لمنافسه اليميني المتطرف أنتينو كاست.

ومن المعروف عن الرئيس الذي سوف يتسلم منصبه في 11 مارس المقبل، أنه أكبر المدافعين عن إتاوات التعدين في تشيلي التي يبلغ تعداد سكانها 19 مليونًا، والتي تشتهر بثروات تعدينية هائلة متمثلة في مناجم النحاس.

وانتهت جولة الإعادة بفوز بوريك برئاسة بلد يقيم فيها أكثر من 300 ألف فلسطيني، حيث سبق للرئيس الجديد وأن زار الضفة الغربية مع نواب برلمانيين، اجتمع خلالها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق “العربية.نت”.

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