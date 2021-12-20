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تنبيه مهم لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع

تنبيه مهم لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة/مكة المكرمة السريع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها امطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وأوضح مركز الأرصاد، أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان)، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.

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