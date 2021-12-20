الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ملياردير ياباني يعود إلى الأرض بعد رحلة فضاء استمرت 12 يومًا

ملياردير ياباني يعود إلى الأرض بعد رحلة فضاء استمرت 12 يومًا
TOPSHOT - Japanese billionaire Yusaku Maezawa waves before boarding the Soyuz MS-20 spacecraft prior to the launch at the Baikonur cosmodrome on December 8, 2021. Japanese billionaire Yusaku Maezawa and his assistant Yozo Hirano, led by Roscosmos cosmonaut Alexander Misurkin, will blast off to the International Space Station (ISS) onboard the Soyuz MS-20 spacecraft from the Russia-leased Baikonur cosmodrome in Kazakhstan at 0738 GMT. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / POOL / AFP)
0

تواصل – وكالات:

رجع سائحو الفضاء اليابانيين اليوم، بأمان إلى الأرض بعد رحلة استغرقت إثنى عشر يومًا في محطة الفضاء الدولية.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم عودة الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين إلى الأرض، بعد 12 يومًا قضوها في الفضاء.

وعلى على بعد 148 كم جنوب شرق مدينة جيزكازجان الكازاخستانية، هبطت سفينة الفضاء التي تحمل قطب الموضة يوساكو مايزاوا ومرافقيه، حسب “سبوتنيك”.

وتبين أن الثلاثي الذي كان على متن سفينة الفضاء يتمتعون بصحة جيدة، بعدما وصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الهبوط في مركبات صالحة للسير في مختلف أنواع التضاريس لمساعدة الطاقم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

يذكر أن الياباني مايزاوا صاحب الـ 46 ربيعًا، ومساعده هيرانو “36”عامًا، هما أول سائحين يدفعون أموالًا ومبالغ ضخمة لزيارة محطة الفضاء منذ أكثر من عشرة أعوام.

مواد ذات صلة

وسط مخاوف.. المحطة الدولية تواجه تصادم فضائي وشيك

وسط مخاوف.. المحطة الدولية تواجه تصادم فضائي وشيك

تفاصيل مكالمة تلقاها الأمير سلطان بن سلمان من محطة الفضاء الدولية

تفاصيل مكالمة تلقاها الأمير سلطان بن سلمان من محطة الفضاء الدولية

رائد فضاء روسي يلتقط صورتين باهرتين لمكة المكرمة

رائد فضاء روسي يلتقط صورتين باهرتين لمكة المكرمة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة