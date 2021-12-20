ملياردير ياباني يعود إلى الأرض بعد رحلة فضاء استمرت 12 يومًا

تواصل – وكالات:

رجع سائحو الفضاء اليابانيين اليوم، بأمان إلى الأرض بعد رحلة استغرقت إثنى عشر يومًا في محطة الفضاء الدولية.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم عودة الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين إلى الأرض، بعد 12 يومًا قضوها في الفضاء.

وعلى على بعد 148 كم جنوب شرق مدينة جيزكازجان الكازاخستانية، هبطت سفينة الفضاء التي تحمل قطب الموضة يوساكو مايزاوا ومرافقيه، حسب “سبوتنيك”.

وتبين أن الثلاثي الذي كان على متن سفينة الفضاء يتمتعون بصحة جيدة، بعدما وصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الهبوط في مركبات صالحة للسير في مختلف أنواع التضاريس لمساعدة الطاقم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

يذكر أن الياباني مايزاوا صاحب الـ 46 ربيعًا، ومساعده هيرانو “36”عامًا، هما أول سائحين يدفعون أموالًا ومبالغ ضخمة لزيارة محطة الفضاء منذ أكثر من عشرة أعوام.