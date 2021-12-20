صورة لرئيس وزراء بريطانيا تثير الجدل.. هل خرق تعليمات الحظر؟

تواصل – وكالات:

كشفت صورة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نشرت حديثا توثق خرقه لقواعد إغلاق فيروس كورونا في البلاد، في الوقت ذاته الذي كان يحث المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأظهرت الصورة التي نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بوريس جونسون وأكثر من 12 آخرين في حديقة منزله في داوننغ ستريت.

وقالت الجارديان إن الصورة التُقطت في مايو 2020 في أثناء إغلاق بسبب كوفيد-19.

ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة داوننغ ستريت، كما ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة.

وردا على ذلك، قال مكتب جونسون إنه “كانت هناك اجتماعات للموظفين في الحديقة في ذلك اليوم”.

وذكر تقرير الجارديان أن الصورة التي نشرتها تعود إلى مايو 2020 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.