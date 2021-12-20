بـ8 لغات.. جمعية الدعوة بالخرج تواصل تسجيل حلقات المنهج الإلكتروني لمدرسة «علمني الإسلام»

تواصل – فريق التحرير:

يواصل دعاة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج، تسجيل حلقات المنهج الدعوي الإلكتروني لمدرسة علمني الإسلام، في عدد من المواد الشرعية من خلال 8 لغات مختلفة.

وأعلنت الجمعية عبر حسابها في “تويتر”، أن الحلقات المسجلة والموجهة من خلال مدرسة علمني الإسلام، تتضمن المستوى الأول لمنهجي العقيدة والفقه، وأن التسجل مستمر ومتواصل في الاستوديو الدعوي بالجمعية.

وأوضحت الجمعية أنه يتم تسجيل حلقات المنهج الدعوي الإلكتروني، بعدة لغات مختلفة، منها؛ الأردية والفلبينية والإندونيسية والنيبالية والبنغالية والمليبارية والتلغو والتاميلية، وذلك ضمن برامج الدعوة الإلكترونية بقسم الجاليات.