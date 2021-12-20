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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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انفجارات غامضة في محطة بوشهر النووية بإيران.. ومسؤول يعلق

انفجارات غامضة في محطة بوشهر النووية بإيران.. ومسؤول يعلق
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تواصل – وكالات:

قال نائب محافظ بوشهر في إيران للشؤون السياسية والأمنية لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إن دوي الانفجارات الذي سُمع اليوم الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة النووية، كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي – على حد قوله-.

وذكر محمد تقي إيراني لوكالة أنباء فارس: “أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة”، حسبما نقلت “رويترز”.

واستؤنفت محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه أمريكا قبل ثلاث سنوات، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.

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