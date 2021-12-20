“كي بي إم جي” العالمية تعلن توفر وظائف في هذه التخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت شركة كي بي إم جي العالمية (KPMG)، عن طرح 56 وظيفة شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات “إدارية، هندسية، تقنية، قانونية”، وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

تناسب التخصصات التالية وما يعادلها:

– إدارة.

– اقتصاد.

– المالية.

– القانون.

– الهندسة.

– المحاسبة.

– إدارة أعمال.

– موارد بشرية.

– علوم الحاسب.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– تخصصات ذات صلة.

* بعض الوظائف الشاغرة:

1- مستشار أول – الأمن السيبراني.

(Senior Consultant – Cybersecurity)

2- مدير استمرارية الأعمال.

(Manager – Business Continuity Management)

3- مدير – المحاسبة والاستشارات المالية.

(Manager – Accounting & Finance Advisory)

4- مدير مساعد – تحسين الأداء والتميز التشغيلي.

(Associate Director – Performance Improvement and Operational Excellence)

5- مدير – تحسين الأداء والتميز التشغيلي.

(Manager – Performance Improvement and Operational Excellence)

6- مدير مساعد – الأمن السيبراني.

(Associate Director – Cyber Security, Cyber Defense & Response)

7- مستشار – تحسين الأداء والتميز التشغيلي.

(Consultant – Performance Improvement and Operational Excellence)

8- مشرف ، تدقيق الجودة.

(Supervisor, Audit Quality-SoQM Workstream)

9- مستشار أول – إدارة المحافظ.

(Senior Consultant – Portfolio, Programme & Project Management)

10- مدير استشارات المخاطر.

(Risk Consulting Manager)

11- أخصائي ، نزاع ضريبي.

(Specialist, Tax Dispute)

12- مدير الامتثال الضريبي.

(Manager, Corporate Tax Compliance and Advisory)

13- مشرف الضرائب.

(Indirect Tax – Supervisor)

14- مدير مساعد الضرائب.

(Indirect Tax – Associate Director)

15- محلل أول الضرائب.

(Indirect Tax – Senior Analyst)

16- مدير الضرائب.

(Indirect Tax – Director)

17- مستشار أول.

(Senior Consultant – People and Change)

18- مدير مكتب إدارة المشاريع.

(PMO Manager)

19- محلل أول – الإستراتيجية الرقمية.

(Senior Analyst – Digital Strategy & Enterprise Architecture)

20- مستشار أول – الإستراتيجية الرقمية.

(Senior Consultant – Digital Strategy & Enterprise Architecture)

21- رئيس الأداء.

(Performance Lead)

22- مدير حساب – القطاع العام.

(Account Director- Public Sector)

23- مستشار البنية التحتية.

(Consultant – Infrastructure Advisory)

24- مدير – استشارات البنية التحتية.

(Manager – Infrastructure Advisory)

25- مدير مساعد – استشارات البنية التحتية.

(Associate Director – Infrastructure Advisory)

26- أخصائي التقنيات الضريبية.

(Tax Technology Specialist)

27- مشرف تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

(IT Audit Supervisor)

28- مشرف ، تدقيق الجودة.

(Supervisor, Audit Quality-SoQM Workstream)

29- مدير امتثال أول.

(Senior Compliance Manager)

30- أخصائي أول الرواتب.

(Payroll Senior Specialist)

31- محلل قطاع عام (لا يشترط الخبرة).

(Public Sector Analyst)

32- محلل مكتب تقنية المعلومات (لا يشترط الخبرة)

(Analyst, IT Help Desk)

بالإضافة لعدد (24) وظيفة أخرى في عدة تخصصات.

التقديم:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط المتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– بوابة التوظيف: (اضغط هنا)

التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).

وللاطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.