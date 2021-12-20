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الأدنى منذ 2010.. انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 11.3%

الأدنى منذ 2010.. انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 11.3%
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية عن انخفاض معدل البطالة بين المواطنين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 11.3 في المائة، مقابل نفس المستوى من العام نفسه.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، يعد الربع الثاني والثالث 2021 أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ 2010 البالغ 11.2 في المائة (أي أنه الأقل خلال 11 عاما)، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول 2020.

يشير ذلك إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، التي تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030. كما يعد انخفاض معدل بطالة السعوديين إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الرؤية المتعددة منذ إطلاقها في 2016.

وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2020، و14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث، و12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020.

وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، وتؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل في ظل برامج التوطين المختلفة، التي تطبقها الجهات المعنية في الدولة.

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