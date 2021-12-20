ماذا قال خطاط مصاحف المدينة “عثمان طه” بعد حصوله على الجنسية السعودية؟

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توجه خطاط المصحف الشريف عثمان عبده طه، بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذا الشرف بمنحه الجنسية السعودية.

وأضاف أنه تلقى مفاجأة حصوله على الجنسية بحالة من الفرح التي لا وصف لها، وأن حلمه الذي انتظره كثيرًا تحقق، وأنه لن ينسى أبدًا فضل المملكة وقياداتها وأهلها عليه خلال الـ30 عامًا التي قضاها بينهم، حسب صحيفة “عكاظ”.

وأكد طه أن العيش في المملكة وفي المدينة المنورة على وجه الخصوص حلم جميع المسلمين، وأنه يحمد الله تعالى أن رزقه إياه.

وصدر أمر سام، بمنح الشيخ عثمان طه الجنسية السعودية، بعد سنوات قضاها في العمل بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

واشتهر “عثمان طه” بكتابة المصحف الشريف الذي يصدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة منذ ٣٠ عامًا، حيث كتب بخط يده فهد أربعة مصاحف، وطبع منها ما يزيد على ٢٠٠ مليون نسخة.