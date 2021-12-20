«المسند» يتوقع: المربعانية تكشر عن أنيابها غداً وانخفاض الحرارة في هذه المناطق

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أوضح أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، أن اليوم الاثنين هو آخر يوم في فصل الخريف، حيث بلغ 90 يوماً.

وقال المسند: إن مساء يوم غد وعند الساعة 07:00م يحدث الانقلاب الشتوي، وتعامد الشمس على مدار الجدي إيذاناً ببدء فصل الشتاء لهذا العام والذي سيستمر 89 يوماً.

وأضاف أنه لا تزال المربعانية دافئة، مشيرًا إلى أنه متوقع من يوم غد أن تُكشر المربعانية عن أنيابها ونشعر بانخفاض ملموس في درجة الحرارة.

وتابع : “في حائل الانخفاض سيبلغ 7 درجات فرقاً عن اليوم، وفي القصيم ربما 10 درجات فرقاً، وفي الرياض 10 درجات فرقاً بين اليوم ويوم الأربعاء، وفي الشرقية 6 درجات”.