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استشاري: احذروا الجلوس بجانب الدفاية في الشتاء.. لهذا السبب

استشاري: احذروا الجلوس بجانب الدفاية في الشتاء.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت استشاري الأمرض الجلدية الدكتورة نجلاء الدوسري، أن أقمشة الصوف والبوليستر هي الأسوأ للجلد، لأنها تهيج الجلد وتحبس الحرارة، وأن أفضل ملابس مناسبة للجلد هي المصنوعة من القطن والحرير، والقماش المصنع من الخيزران البامبو.

وأكدت في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن الجلوس بجانب المدفأة قد يعرض للطفح الجلدي، كذلك استعمال الكمادات الحارة، واستخدام جهاز اللاب توب على الأرجل أثناء الجلوس أو النوم، حيث تتأثر وتتغير الأوعية الدموية التي تغذي الجلد، وحتى عندما تختفي الحرارة يختفي الطفح والاحمرار لكنه يترك أثرًا في الجسم لا يزول.

ونصحت الدوسري بعدم الجلوس بالقرب من الدفايات في فصل الشتاء، مشددة على  الأشخاص الذين يعانون من الطفح الجلدي، بعدم استعمال الكمادات الساخنة.

وحذرت استشاري الأمرض الجلدية، مرضى السكري، من الاقتراب من المدفأة والحرارة العالية، لما يسببه ذلك من مضاعفات صحية خطيرة.

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