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دراسة تكشف سر الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون”

دراسة تكشف سر الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون”
فاوتشي- أوميكرون
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الأوساط العلمية أول صورة للمتحور الذي تغلغل في مختلف مناطق العالم، وسط معلومات تشير إلى أنه يحمل كمية غير معهودة من التحولات البيولوجية، ويتمتع بسرعة سريان تفوق بكثير الطفرات المعروفة حتى الآن لكورونا.

ووفق نتائج أولية أظهرتها دراسة أجريت في جامعة هونغ كونغ، فإن أوميكرون يسري في القصبات الهوائية البشرية بسرعة تضاعف 70 مرة سرعة سريان متحور دلتا السائد حالياً في العالم، وهو ما يفسر الارتفاع السريع في عدد الإصابات الجديدة، بحسب العربية نت.

إلا أنهم أشاروا إلى أن الضيف الجديد أبطأ 10 مرات من الطفرات السابقة في الدخول إلى الرئتين، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأنه قد يكون أقل خطورة.

وأشارت دراسات أولية عديدة إلى أن المتحور الجديد يملك قدرة على التهرب من الخطوط الدفاعية الأولى التي تولدها اللقاحات، لذلك يتسبب في إصابات طفيفة بين الملقحين بدورة كاملة، أو الذين تعافوا من المرض.

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