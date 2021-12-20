وكالة «ناسا» ترصد تسجيلًا صوتيًا غريبًا من سطح هذا الكوكب

تواصل – وكالات:

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أنها تمكنت مؤخرًا من تسجيل صوت المجال المغناطيسي لقمر “جانيميد” التابع لكوكب المشتري.

وأثببت الوكالة أن أقمار الكواكب ليست هادئة كما يتصور البعض، لكن المذهل أنه من الممكن أن يكون لها أصوات.

وأوضحت أنه خلال مهمة للمسبار “جونو” تم تسجل مقطع صوتي أظهر تغييرات حادة في نشاط المسبار بعد دخوله الغلاف المغناطيسي لقمر المشتري.

وأكدت أنه تم تشكيل المقطع الصوتي من تحويل الترددات الكهربائية والمغناطيسية إلى نطاق الترددات المسموعة، لأول مرة من فوق سطح هذا الكوكب.

وأشارت إلى أن الغلاف المغناطيسي لكوكب المشتري بسيطر على أقماره، وبسبب قلبه الحديدي السائل فإن “جانيميد” هو القمر الوحيد في النظام الشمسي الذي يمتلك مجالًا مغناطيسيًا، حسب “سكاي نيوز”.

يذكر أن كوكب المشتري العملاق الغازي، هو خامس كواكب المجموعة الشمسية وأكبرها، ويقع بين المريخ وزحل على مسافة متوسطة تبلغ نحو 778 مليون كيلومتر.