لمواجهة “أوميكرون”.. دولة خليجية تتخد إجراءات مشددة وتمنع التجمعات

تواصل – وكالات:

يتخذ مجلس الوزراء الكويتي اليوم، بعض الإجراءات المشددة، لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” والحد من انتشاره.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعًا طارئًا، للاطلاع على تقارير وتوصيات اللجنة الوزارية العليا لمكافحة كورونا.

وأفادت مصادر أن التوصيات تتضمن، اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لمواجهة السلالة الجديدة والعمل على الحد من انتشارها في البلاد، وفقًا لصحيفة “الأنباء”.

وأكدت أن الحكومة ستقرر وبشكل مشدد وصارم، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات، إضافة إلى منع التجمعات في الأماكن المغلقة.

يذكر أن الكويت سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 75 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 34 حالة دون تسجيل وفيات، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين 414023, فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411093، والوفيات ارتفعت لـ 2466 حالة.