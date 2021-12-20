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غذاء للقلب.. فوائد مذهلة لنبات الزعرور (فيديو)

غذاء للقلب.. فوائد مذهلة لنبات الزعرور (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أهمية وفوائد زراعة شجيرة “الزعرور”، لاسيما فوائدها الصحية بالنسبة للإنسان.

وقالت الإدارة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر” : “إن الزعرور يعد من أفضل الشجيرات التي تنمو في المناطق الجافة لتحملها الظروف البيئية القاسية كالجفاف أو ارتفاع درجات الحرارة أو الصقيع”.

وأضافت أنه يمكن استثمارها في أغراض عديدة، حيث يقبل الناس على استهلاك ثمار الزعرور ذات القطر الكبير 3 سنتيمترات، خصوصا النوع الإيطالي لما يحتويه من نسبة عالية من فيتامين سي.

أما عن الأهمية الطبية والصحية لنبات الزعرور، فقالت إدارة الإرشاد الزراعي، إن استخدام مستخلص أوراقها وأزهارها أو ما يُسمى شاي الزعرور تعتبر كمادة خافضة لضغط الدم المرتفع ومقوية للقلب، ويعتبر في البلدان المتقدمة كغذاء للقلب.

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