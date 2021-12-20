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انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية.. و50 نائبا يتخذون هذا القرار

انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية.. و50 نائبا يتخذون هذا القرار
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تواصل- فريق التحرير

تعرضت العملة الإيرانية إلى انهيار غير مسبوق للعملة، ما دفع 50 نائبا إيرانيا،  إلى توقيع عريضة تطالب بإقالة وزير الاقتصاد.

ولم يقتصر انهيار الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي فقط، بل شمل اليورو والجنيه الإسترليني.

يأتي هذا تزامنا مع ما تواجهه إيران من ضغوط كبيرة نتيجة العقوبات الأميركية ومنع تصدير النفط، ما انعكس سلبا على المستوى الاقتصادي تضخما وبطالة وفقرا.

ووجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في خطاب أمام حشد من الطلاب الجامعيين في طهران، اتهامات إلى ما وصفه بالجهات الداخلية والخارجية قائلا : ” لدي معلومات دقيقة أن هناك من يحاول رفع سعر صرف العملات الأجنبية بالتزامن مع المفاوضات النووية بهدف رهن المفاوضات بالاقتصاد”.

كما تواجه إيران تحديا  آخر أضيف، تمثّل بوصول متحور أوميكرون، حيث أكد مسؤول بوزارة الصحة رصد أول حالة إصابة.

وأوضح أن لجنة مكافحة كورونا في وزارة الصحة ستعقد اجتماعا طارئا، في وقت دعت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى فرض الإغلاق مجددا.

 

 

 

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