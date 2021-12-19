بعد تعليق التسجيل..«حساب المواطن» يوضح طريقة تسجيل تابعين لمستفيدين حاليين

تواصل- فريق التحرير:

رد “حساب المواطن”، على أسئلة البعض حول إعادة فتح التسجيل في البرنامج، مؤكدًا أن التسجيل مازال معلقا والذي جاء وفقاً للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج.

وأضاف “حساب المواطن” أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل، في حين تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وأوضح أنه يستثنى من تعليق التسجيل، إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين، إذ يمكن إضافتهم عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط http://ca.gov.sa،وفق الخطوات التالية:

1- تفاصيل الطلب

2- بيانات التابعين

3- إضافة التابعين

4- الضغط على إضافة

5- ثم الضغط على حفظ

وأشار – حسب عكاظ- إلى أن في حال عدم تصحيح المستفيد للبيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يوما، فيتم إيقاف حسابه في البرنامج، كما تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.