البداية بالطائف والقصيم .. تحويل 22 مطارا إلى «شركة قابضة»

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كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أنه سيتم مع بداية عام 2022 تخصيص مطارات الطائف والقصيم، وتتبعها مطارات أخرى.

وبحسب عكاظ، فإن ذلك يأتي تماشيا مع تحويل أصول 22 مطارا إلى شركة المطارات القابضة.

وأوضح الدعيلج أنها خطة مهمة بشأن التخصيص على أن تكون هيئة الطيران المدني وفقا لتوجيهات المقام السامي مشرفه ومنظمة وأن تتولى الشركة القابضة تخصيص وتشغيل المطارات.

ونوّه أنه يتم حاليا عمل الدراسات الاقتصادية والفنية للعديد من المطارات بمناطق المملكة، مشيدا بإنجاز المحطة الخاصة بالشحن الذي تحول من حلم إلى واقع، بفضل إستراتيجية الطيران التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.