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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خلال عام واحد فقط.. 386 ألف أجنبي يغادرون سوق العمل بالمملكة

خلال عام واحد فقط.. 386 ألف أجنبي يغادرون سوق العمل بالمملكة
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تواصل – فريق تحرير:

غادر ما يقارب 385.972 وافداً سوق العمل في القطاع الخاص خلال عام بمتوسط 1543 يوميًا، وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتراجع مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص “مواطنون وأجانب” بنهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 8158406 مشتركين مقابل 8168628 مشتركًا بنهاية الربع المماثل من 2020، وفقا لـ”الوطن”.

وبلغ مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص 6.023.098 مشتركًا بنهاية الربع الثالث من عام 2021 مقابل 6.409.070 بنهاية الربع المماثل من العام الماضي. وبالمقابل انضم 375750 سعوديا لسوق العمل خلال فترة المقارنة.

بينما ارتفع عدد المشتركين من المواطنين، على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2021 بنحو 375750 بنسبة 21.35%، وبلغ نحو 2135308 مشتركًا مقارنة بالربع الماثل من 2020 والذي بلغ في حينها 1759558 مشتركًا.

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