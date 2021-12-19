مشهد مؤلم.. نفوق زرافات في كينيا بسبب الجفاف

تواصل- وكالات:

وثّق مصور صحفي مشهدًا مؤثرًا لنفوق عدد من الزرافات في كينيا، بسبب الجفاف المدمر الذي طال أمده، ما تسبب في نقص النمو الخضري والمياه، بحسب صحيفة “بزنس إنسيدر”.

وتُظهر الصورة 6 زرافات نافقة بسبب سوء التغذية، حيث تشابكت أجسادها الهزيلة، في “سابولي ويلدلايف كونسيرفاتوري” شمالي شرق كينيا.

ووفقًا للمصور الصحفي إد رام، كانت الزرافات تحاول الوصول إلى خزان ماء قريب لكنه جفّ.

وذكرت صحيفة “ذا ستار” الكينية أن حياة أكثر من 4000 زرافة في المنطقة معرضة للخطر الآن.

وبدأ الجفاف الحالي في ديسمبر2020. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن بعض أجزاء كينيا لم تشهد مثل معدلات الأمطار السيئة حاليًا منذ عام 1981.

ووفقًا للتحليل الذي كتبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الحد من المحاصيل وانعدام الأمن المائي قد ترك ما يقرب من 2.4 مليون شخص في كينيا غير قادرين على الوصول إلى الغذاء كل يوم.

ونتيجة لذلك، يواجه 368 ألف شخص “مستويات طارئة من الجوع”، بالإضافة إلى 523 ألف طفل من دون سن الخامسة في حاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.