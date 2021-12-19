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صدامات واعتقالات.. الآلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي في دولة أوروبية (فيديو)

صدامات واعتقالات.. الآلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي في دولة أوروبية (فيديو)
صدامات واعتقالات.. الآلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي في دولة أوروبية
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تواصل – وكالات:

شهدت بلجيكا ، أمس الأحد، مظاهرات شارك فيها الآلاف وذلك للاحتجاج على فرض الجواز الصحي، الخاص بكوفيد 19.

وبلغ عدد المتظاهرين 3500 شخص حسب الشرطة البلجيكية، والذين خرجوا لرفض فرض وجود الجواز الصحي لدخول المطاعم، وشهدت المظاهرات صدامات بين الشرطة والمحتجين، واعتقال الشرطة لعدد منهم.

وجابت المظاهرات الحي الأوروبي، الذي شهد لقاء بين شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وقادة أفارقة قبل القمة الأوربية الأفريقية في بروكسيل.

ويواصل فيروس كورونا إصابة آلاف من البشر، حيث وصلت الإصابات في بلجيكا إلى 10 آلاف إصابة يوميا، فيما يبلغ عدد سكان بلجيكا 11.7 مليون منذ بدء الجائحة.

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