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لص عاثر بالأردن .. قاد سيارة بعد سرقتها فكانت المفاجأة

لص عاثر بالأردن .. قاد سيارة بعد سرقتها فكانت المفاجأة
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة غريبة تعرض لها لص محتال في مدينة إربد شمالي الأردن، وذلك بعد سرقته سيارة، حيث تفاجأ بوجود أولاد مالك السيارة بعد قيادته لها.

وفي تفاصيل الواقعة فقد ذهب مواطن أردني وبرفقته 3 من أطفاله إلى سوق للخضروات، وتوقف لشراء بعض الحاجيات.

وبعد أن توقفت المركبة ونزل الأب منها، استغل أحد اللصوص الموقف وتسلل إلى داخلها وقادها بسرعة هاربا من المكان.

وفوجيء اللص بعد لحظات من قيادته للسيارة، بصراخ الأطفال، مما تسبب بحالة ذعر لدى اللص الذي كان يقود بسرعة كبيرة، لتصطدم السيارة بأحد المحال التجارية، مما أدى إلى إصابته بجروح، بينما نجا الأطفال بأعجوبة.

وأفاد مصدر أمني، أن الأطفال لم يصابوا بأذى، بينما تم إلقاء القبض على اللص بعد إصابته.

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