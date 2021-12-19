الكويت تكشف تفاصيل مشروع سكة حديد للربط مع المملكة

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كشف رئيس هيئة الطرق والنقل البري، في الكويت، حسين الخياط، تفاصيل إقامة خط السكة الحديدية بين المملكة والكويت، والذي أسنده مجلس الوزراء إلى الهيئة العامة للطرق، ضمن المسار الخليجي.

وحسب صحيفة القبس الكويتية، أوضح الخياط، أن “المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ115 كيلومتراً، وبتكلفة تصل إلى حوالي 300 مليون دينار”.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع أوسع لإنشاء سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعرف باسم “قطار الخليج”.

ويقدر الطول الإجمالي للمسار بحوالي 2117 كيلومترا، يربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مدينة مسقط العمانية، عبر صحار، وتقدر التكلفة الإجمالية المشروع بنحو 15.4 مليار دولار أمريكي.

وقال “الخياط” إنه “تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف”.

وأضاف أن “بعدها سيتم إنشاء شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع وبناء المحطة والأجزاء المتعلقة في المناولة”.

وأكد الخياط أن “الشركة ستكون من القطاع الخاص والهيئة ومفتوحة للمساهمة من قبل المساهمين”.

وشدد على أن “عملية إنشاء سكة حديد ستكون جديدة بالنسبة للكويت، ولكننا سنقوم بهذه المهمة”.